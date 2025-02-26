Мужчина с наркотиками пытался проникнуть в московский институт

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался проникнуть в научно-исследовательского институт в центре Москвы с наркотиками. Об этом в среду, 26 февраля, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ведомства.

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— Росгвардейцы получили сообщение о срабатывании тревожной сигнализации на охраняемом объекте, расположенном на Малой Красносельской улице. К прибывшим на место правоохранителям обратился начальник службы охраны и сообщил, что неизвестный попытался проникнуть на территорию института. Стражи порядка задержали правонарушителя, — отметили в Росгвардии.

Мужчина находился под воздействием наркотиков. Во время досмотра у него нашли свертки с метилэфедроном массой около 1,5 грамма. Позже мужчину госпитализировали в наркологический диспансер. Расследование этого дела продолжается.

Ранее в подмосковном Раменском правоохранители задержали 28-летнего жителя подмосковной Балашихи, подозреваемого в незаконном обороте кокаина. Следователи возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело.