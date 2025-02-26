При крушении военного самолета в Судане погибли 46 человек

По данным агентства Associated Press, число погибших при крушении военного самолета в районе города Омдурман (Судан) возросло до 46 человек.Ранее сообщалось о 19 погибших.

Крушение произошло на фоне продолжающегося вооруженного конфликта в стране между армией и силами быстрого реагирования (СБР), начавшегося 15 апреля 2023 года.

Международный комитет Красного Креста предупреждает о возможном коллапсе системы здравоохранения из-за боевых действий, передает РИА Новости.На борту самолета находились высокопоставленные офицеры суданской армии.Также недавно Bombardier CRJ700 американской авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 Blackhawk в небе над Вашингтоном. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, на борту вертолета — три члена экипажа.

Впоследствии компания по установке городских камер EarthCam опубликовала записи трагедии со столкновением вертолета и самолета.Президент страны Дональд Трамп подтвердил, что в результате трагедии не выжил никто.