В Петербурге задержали руководство военного производства лекарств

Правоохранители в Санкт-Петербурге задержали заместителя руководителя, главбуха и генерального директора ФГУП «СКТБ «Технолог».

Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным газеты, задержанных обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Как считают следователи, сотрудники организации, действуя через подконтрольное юридическое лицо, завышали цены на приобретаемые товары, чтобы вывести из оборота более 16 млн рублей.

В публикации говорится, что «Технолог» производит лекарственные субстанции и включён в сводный реестр организаций ОПК.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали гендиректор компании «Нева Нефть» Сергея Штепина по факту уклонения от уплаты налогов почти на 400 млн рублей.