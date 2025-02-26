Российские полицейские с помощью Интерпола задержали торговца детским порно

В Рязанской области полиция с помощью Интерпола задержала 38-летнего торговца порнографией с несовершеннолетними. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 242.1 УК РФ («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»). Ранее он был судим за кражу 17 велосипедов. После освобождения злоумышленник стал распространять детское порно.

По данным канала, бразильские правоохранители нашли торговца через платный Telegram-канал, который был создан в 2022 году и продавал доступ к запрещенным видео. Именно бразильские силовики определили примерное местоположение злоумышленника и передали информацию российским спецслужбам. В квартире у мужчины изъяли телефон с компроматом и компьютер с сотнями гигабайт детского порно.

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