Бывшего главу российского города осудили за покушение на мошенничество

В Астрахани суд приговорил к четырем с половиной годам колонии общего режима бывшего главу города Олега Полумордвинова по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Полумордвинова также оштрафовали на миллион рублей. Его признали виновным по статьям 30, 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). Защита бывшего чиновника заявила, что будет обжаловать приговор.

По версии следствия, осужденный, в рамках заключенного в 2023 году муниципального контракта на ремонт автомобильных дорог на сумму более 200 миллионов рублей, попытался провернуть аферу. Он и его сообщники потребовали от предпринимателя 27,5 миллиона рублей за якобы содействие в получении аванса на сумму 100 миллионов рублей.

Полумордвинова задержали 8 августа. Вместе с ним силовики взяли его бывшего заместителя — начальника управления дорожного хозяйства администрации Ивана Сапрыкина и директора фирмы «Айтиком» Виктора Федорова. 9 августа экс-главу города арестовали.