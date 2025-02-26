В краснодарском поселке ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

В краснодарском посёлке ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА
В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что в посёлке Верхнебаканском под Новороссийском ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА.
«Для помощи в восстановлении имущества введён локальный режим ЧС», — говорится в Telegram-канале оперштаба.
Ранее в Минобороны заявили, что в течение прошедшей ночи над регионами России дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 128 украинских БПЛА. При этом 83 дрона были ликвидированы над территорией Краснодарского края.
Позднее поступило сообщение о том, что в посёлке Верхнебаканском обломки упавшего беспилотника повредили газовую трубу.