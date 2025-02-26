Появились кадры с последствиями атаки дронов ВСУ в Краснодарском крае

В сети появились кадры с последствиями массированной атаки 83 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

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Отмечается, что кадры сделаны в Темрюкском районе, в поселке Стрелка. На ролике можно увидеть, что вокруг частного дома упали обломки, серьезно посечен фасад постройки и выбиты окна.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что этой ночью ВСУ предприняли попытку атаки по гражданским объектам региона. По его словам, в результате нападения повреждения получили три дома в нескольких муниципалитетах. По предварительным данным, никто не пострадал.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 26 февраля средства противовоздушной обороны уничтожили 128 беспилотников ВСУ над российскими регионами, в том числе 83 — над территорией Краснодарского края.