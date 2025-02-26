Моряк на Дальнем Востоке умер после загадочного сообщения родным

На Дальнем Востоке на борту судна «Амфитрита» погиб 29-летний моторист Антон Х. Об этом в среду, 26 февраля, сообщила Baza.

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Причиной смерти названо самоубийство, однако родственники усомнились в этой версии, основываясь на тревожных сообщениях, полученных от молодого человека незадолго до трагедии. В декабре, вскоре после отплытия судна из Владивостока, Антон отправил родным сообщения, где жаловался на жестокое обращение на борту. Он утверждал, что его угрожали выбросить за борт и инсценировать это как самоубийство. После отправки этих сообщений связь с ним прервалась.

Спустя два дня семья получила известие о его гибели от компании «Росрыбфлот». В последнем сообщении Антон писал: «Конец мне. Конторе скажут, что дурачок сам прыгнул. Даже капитан в курсе, что сейчас будет».

Семья моряка категорически отвергла версию о самоубийстве и намерена настаивать на расследовании обстоятельств его смерти, передает Telegram-канал.Не только эта смерть стала загадочной. Например, в центре Москвы 17 декабря 2024 года скончался баскетболист Янис Тимма. По информации СМИ, он совершил самоубийство. Позже в Сети распространились слухи о том, что оно могло быть подстроено. Родственники обвиняют певицу Анну Седокову в доведении баскетболиста до суицида. Подробности этой трагедии рассказала «Вечерняя Москва».