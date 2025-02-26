В Израиле предотвратили теракт с применением мощной бомбы

Израильские спецслужбы предотвратили теракт на Западном берегу реки Иордан с использованием мощной 100-килограммовой бомбы. Об этом сообщает портал Ynet, ссылаясь на Службу общей безопасности Израиля.

В прошлом месяце ведомство и силы безопасности обезвредили в районе населенного пункта Кабатия террористическую ячейку, которая планировала совершить крупные теракты. Участников группировки арестовали.

Отмечается, что в распоряжении боевиков было 100-килограммовое взрывное устройство, которое они намеревались использовать против сил израильской Армии обороны.

Ранее в пригороде Тель-Авива были взорваны три пустых автобуса, полиция отмечала, что ЧП могли быть частью планируемого теракта, напоминает Ura.ru. После инцидентов власти ввели ограничения в передвижении наземного транспорта и привели армию в готовность.