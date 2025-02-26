В регионах Северо-Кавказского федерального округа ввели режим беспилотной опасности. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Меняйло призвал местное население сохранять спокойствие и доверять лишь проверенным данным. Оперативный штаб региона работает круглосуточно.

Telegram-канал Shot утверждает, что план «Ковер» ввели в четырех аэропортах Северного Кавказа — якобы временно не принимают и не отправляют рейсы в Минеральных Водах, Нальчике, Грозном и во Владикавказе. Однако Росавиация опровергла эту информацию — по словам официального представителя в Telegram-канале, в 8:35 мск воздушные гавани работали штатно.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 128 украинских беспилотников над четырьмя регионами России и акваториями Черного и Азовского морей. В частности, 80 дронов ликвидировали над Краснодарским краем, а еще 30 — над Крымом.