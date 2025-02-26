В сети опубликовали фото пострадавшего дома в Туапсе после атаки ВСУ

Снимок пострадавшего дома в Туапсе после более чем четырехчасовой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовали в сети. Снимок приводит Telegram-канал Shot.

© Telegram-канал SHOT

В публикации отмечается, что обломки упали на здание, после чего начался пожар, который оперативно потушили.

По предварительной информации, никто не пострадал. Издание отмечает, что местные власти пообещали помочь жителям в восстановлении имущества.

Еще в одном российском городе прозвучали взрывы

До этого глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко заявил, что в Туапсе продолжает работать система противовоздушной обороны.

По словам Бойко, атака дронов привела к возгоранию в одном из частных домов в городе, однако пожар уже потушен.

Перед этим жители Туапсе сообщили о серии взрывов над городом.

В 1:47 мск аэропорт Сочи ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов в целях безопасности. В пресс-службе Росавиации не уточнили, с какими угрозами безопасности были связаны ограничения.

26 февраля также сообщалось о взрывах над Анапой.

Ранее была названа причина взрыва в жилом доме в Туапсе.