В сети опубликовали фото пострадавшего дома в Туапсе после атаки ВСУ

Shot опубликовал фото пострадавшего дома в Туапсе после атаки ВСУ
Снимок пострадавшего дома в Туапсе после более чем четырехчасовой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовали в сети. Снимок приводит Telegram-канал Shot.
В публикации отмечается, что обломки упали на здание, после чего начался пожар, который оперативно потушили.
По предварительной информации, никто не пострадал. Издание отмечает, что местные власти пообещали помочь жителям в восстановлении имущества.
Еще в одном российском городе прозвучали взрывы
До этого глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко заявил, что в Туапсе продолжает работать система противовоздушной обороны.
По словам Бойко, атака дронов привела к возгоранию в одном из частных домов в городе, однако пожар уже потушен.
Перед этим жители Туапсе сообщили о серии взрывов над городом.
В 1:47 мск аэропорт Сочи ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов в целях безопасности. В пресс-службе Росавиации не уточнили, с какими угрозами безопасности были связаны ограничения.
26 февраля также сообщалось о взрывах над Анапой.
Ранее была названа причина взрыва в жилом доме в Туапсе.