Раскрыта причина задержания кинокритика Барабаш

Кинокритика Екатерину Барабаш задержали из-за распространения фейков о Российской армии. Об этом написал ее сын Юрий в Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как утверждает Барабаш, его мать обвиняется по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России»).

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«Пока материалы дела неизвестны. Суд по мере пресечения 26 февраля, Дорогомиловский суд», — сообщил он.

О задержании Барабаш стало известно 25 февраля. Сотрудники правоохранительных органов задержали кинокритика в Москве.

*запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.