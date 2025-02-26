Во Франции сообщили о признании вины напавшими на консульство России

Двое ученых из Национального центра научных исследований (CNRS) Франции признали вину по делу о нападении на консульство России в Марселе. Об этом пишет французская газета Provence.

По данным газеты, мужчины были задержаны через несколько часов после того, как они бросили бутылки с взрывчатым веществом в сады консульства.

МИД РФ потребовал от Франции принять меры после атаки на консульство

Ранее стало известно об аресте напавших на консульство России в Марселе французов. Мужчины обвиняются в нанесении ущерба зажигательным или взрывчатым веществом. В прокуратуре Марселя уточнили, что французы родились в 1965 и 1977 годах соответственно.

24 февраля на территории российского представительства, расположенного на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя, в 10 утра по московскому времени произошел взрыв. В результате происшествия в скором времени территория представительства была заполнена дымом. Россиян, в том числе сотрудников генконсульства, среди пострадавших нет.