Дочь распилила мать бензопилой в Америке

В США к пожизненному сроку приговорили жительницу штата Мэриленд, которая расправилась с матерью и распилила ее бензопилой. Об этом пишет People.

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Полиция явилась в дом 46-летней Кэндис Крейг 2 июня 2023 года после того, как сосед сообщил, что давно не видел ее мать — 71-летнюю Маргарет Крейг. В доме правоохранители сразу почувствовал запах разложения и обнаружили следы крови. В подвале они нашли останки, сложенные в мешок для мусора.

Следствие выяснило, что за неделю до этого пожилая женщина обвинила дочь в краже денег. После этого Кэндис расправилась с родительницей. Она рассказала все дочери, 21-летней Силии Харди, и попросила помочь спрятать останки. Сначала они попытались сжечь их на гриле во дворе, но огня и дыма было слишком много. Затем Кэндис перетащила останки в подвал и распилила бензопилой. Все эти манипуляции заняли несколько дней. Когда женщин задержали, они еще не успели избавиться от останков.

Когда у Харди спросили, почему она помогала матери, она ответила: «Потому что мать попросила меня об этом». В феврале Кэндис Крейг приговорили к пожизненному сроку без права выхода под залог. Харди признали виновной в соучастии и приговорили к пяти годам нахождения под надзором.

Ранее в Испании бывший полицейский признался, что расправился с женой и разрубил ее на мелкие кусочки. Пакеты с останками он разбросал в окрестностях дома.