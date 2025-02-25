В Ингушетии на криптоферме обнаружили свыше 200 устройств для майнинга

Деятельность крупной майнинг-фермы пресекли в Ингушетии в ходе рейдов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Россети Северный Кавказ».

В компании пояснили, что владелец криптофермы протянул от трансформатора, обеспечивающего электроэнергией одну из вышек сотовой связи, кабель 10 кВ протяженностью порядка 100 м и установил трансформаторную подстанцию 1 000 кВА.

«При осмотре места в двух комнатах и подвале дома выявлено 220 специальных устройств, предназначенных для майнинга криптовалюты», — уточнили в пресс-службе.

В компании отметили, что в настоящее время специалисты проводят необходимые мероприятия по установлению суммы ущерба, устанавливают лиц, причастных к противоправным действиям.

В управлении ФСБ по Ингушетии заметили, что незаконная деятельность проводилась в Кантышеве в Назрановском районе. Сотрудники ведомства изъяли 222 аппарата.

Ранее в Минэнерго России предложили ограничить добычу криптовалют в Бурятии, Забайкалье, Иркутской области, ряде республик Кавказа, новых российских регионах.