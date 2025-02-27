Названы две версии суицида полковника МВД России

Следственные органы проверяют две версии ЧП, произошедшего в здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупцией (ГУЭБиПК) МВД России в Рязанском переулке Москвы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Версии связаны со служебной и семейной сферами жизни полковника Евгения Головатого. По данным издания, он пришел в четверг утром на работу, а в 8:30 мск в его кабинете прозвучал выстрел. Коллеги прибежали и нашли Головатого без признаков жизни. Рядом с телом находился служебный пистолет Макарова.

Следственный комитет России проводит проверку в главке МВД.

Головатый прослужил в ГУЭБиПК примерно пять лет. Он дослужился до должности заместителя начальника управления «П», занимающееся противодействием экономическим преступлениям на промышленных объектах. В прошлом полковник работал в управлении собственной безопасности МВД.