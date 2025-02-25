Раскрыты подробности убийства россиянки депутатом

Главу поселения Рымникского сельского поселения Дмитрия Рудского и депутата Александра Брухаля из Челябинской области подозревают в убийстве 46-летней Гульназ Валеевой. Об этом сообщает Russia Today (RT).

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Как рассказала сестра убитой Гульсум, Рудский конфликтовал с Валиевой еще в школьные годы и пытался довести ее до самоубийства. Два года назад женщина вернулась в поселок. На протяжении этого времени глава поселения «цеплялся» к женщине и угрожал.

Собеседница издания уточнила, что ее сестру похитили трое мужчин, когда та возвращалась с поминок погибшего в зоне специальной военной операции (СВО) брата. Гульсум утверждает, что сын депутата Брухаля тоже принимал участие. Свидетелями похищения стали соседские дети. После этого мужчины вывезли Валееву в лес, где пытали и убили. По словам очевидцев, на теле убитой «не было живого места».

По данным Следственного комитета, задержаны трое мужчин: Дмитрий Рудский, Александр Брухаль и его сын Андрей.