В Турции был задержан мужчина, разыскиваемый в России

Полиция в Турции задержала мужчину, который разыскивается в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Habertürk.

Как сообщает источник, 37-летний мужчина был задержан в провинции Коджаэли в ходе полицейской операции. При этом задержанный разыскивается в России за вооруженное ограбление. В дальнейшем он будет экстрадирован в Россию.

«Гражданин после завершения процедур в участке передан сотрудникам Управления по миграции для последующей депортации», — сообщил источник.

Ранее гражданина России задержали по подозрению в ограблении банка в Казахстане.