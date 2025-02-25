В Чикаго чуть не произошло столкновение авиалайнера с бизнес-джетом

Самолет Southwest Airlines и частный борт чуть не столкнулись в международном аэропорту Чикаго Мидуэй утром 25 февраля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

Отмечается, что самолет Southwest Airlines прибыл из Омахи, штат Небраска, а частный самолет Bombardier Challenger 350 направлялся в Ноксвилл, штат Теннесси.

На опубликованных телеканалом кадрах видно, как пассажирский авиалайнер заходит на посадку в аэропорту Чикаго, однако, когда его шасси почти касаются земли, борт резко начинает набирать высоту. В это же время его полосу пересекает частный борт. Таким образом, если бы Southwest Airlines не ушел на второй круг, то столкнулся бы с Bombardier Challenger 350.

«Экипаж следовал процедурам безопасности, рейс приземлился без происшествий», — сообщили в авиакомпании.

Расследование инцидента взяло на контроль Федеральное управление гражданской авиации США.