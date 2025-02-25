В квартире под Петербургом нашли "детей-маугли"

В городе Мурино в Ленинградской области нашли детей, брошенных в нечеловеческих условиях. Об этом сообщает «Фонтанка».

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По информации источника, троих детей бросили одних в квартире без еды, воды и в антисанитарных условиях. Как рассказали соседи, дети вместе с матерью заселились в квартиру на улице Шувалова в середине января. С тех пор дети регулярно оставались в квартире одни. При этом из самой квартиры, по словам очевидцев, постоянно доносились крики и плач.

Увидеть условия внутри жилища удалось 23 февраля — в какой-то момент соседи нашли на лестничной клетке голого восьмилетнего ребенка, при этом дверь в квартиру была открыта. Внутри соседи увидели, что детей бросили в нечеловеческих условиях — без пищи и в условиях антисанитарии.

«Сидит маленький ребенок пяти лет, тоже полностью обнаженный. В квартире ремонта нет от слова совсем. Дети лежали на вещах, которые были в фекалиях <...> Туалета там нет, раковины нет. Дети были голодные, пить хотели. Воды у них не было. В холодильнике стояла только кастрюля с водой и три заплесневелые куриные голени. И где-то лежал на полу заплесневелый батон. При этом по двум комнатам валялось штук десять телефонов», — сообщила одна из свидетелей.

На место происшествия вызвали полицию. Дети были изъяты органами опеки — их осмотрели врачи, после чего передали бабушке. При этом мать детей так и не вернулась в квартиру — как заявила сама женщина, вся информация о ее детях является ложью.

Помимо этого в пресс-службе районной администрации заявили, что мать с детьми поставили на контроль органа опеки и попечительства Всеволожского района.