В Москве задержали кинокритика Екатерину Барабаш

Кинокритик Екатерина Барабаш задержана в Москве, сообщили РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы 25 февраля.

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«Екатерина Барабаш задержана», — сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.

Сын Барабаш Юрий сообщил, что они находится в Дорогомиловском следственном отделе. Причина задержания неизвестна.

Журналистка сотрудничает с изданием Republic*. В 2016 году ее уволили из «Интерфакса» за критику российских властей.

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