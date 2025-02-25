РИА Новости: В Москве задержали кинокритика Екатерину Барабаш
Кинокритик Екатерина Барабаш задержана в Москве, сообщили РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы 25 февраля.
«Екатерина Барабаш задержана», — сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.
Сын Барабаш Юрий сообщил, что они находится в Дорогомиловском следственном отделе. Причина задержания неизвестна.
Журналистка сотрудничает с изданием Republic*. В 2016 году ее уволили из «Интерфакса» за критику российских властей.
* включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов