Пьяные пассажиры устроили "оргию" на рейсе из Паттайи в Екатеринбург

Екатеринбурженки устроили «оргию» на рейсе Azur Air из Паттайи в Екатеринбург. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

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Перед возвращением на родину трое россиянок закупились в Duty Free и, заняв свои места на борту, стали отмечать окончание отпуска. Девушки вели себя шумно и, несмотря на замечания бортпроводников, к ним присоединился другой пассажир. Когда попутчики пожаловались на пьяную компанию, командир воздушного судна адресовал пассажирам письменные предупреждения, но буйные путешественники смяли бумажки и бросили их стюардам в лицо.

Затем одна из женщин позволила новому знакомому трогать ее за интимные места, а после страстных поцелуев сама взяла инициативу и уселась к нему на колени. После этого шоу для взрослых туристкам удалось с помощью попутчиков купить дополнительные пиво, виски и водку из магазина на борту. Только за два часа до посадки подружки успокоились и уснули, а в аэропорту Кольцово всех четверых нарушителей порядка задержали полицейские.