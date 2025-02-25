Водителя упавшего в реку Мойку автобуса оштрафовали за «резиновую квартиру»

Водитель автобуса, который в ноябре 2024 года упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, получил штраф за «резиновую квартиру» — в свою жилплощадь мужчина фиктивно регистрировал мигрантов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

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Отмечается, что водитель автобуса Рахматшох Курбонов уже отбывает наказание за создание ДТП в котором погибло семь человек — тогда общественный транспорт под его управлением упал в воду с Поцелуева моста. В итоге мужчину приговорили к 6 годам заключения в колонии общего режима. Согласно новому приговору, Курбонов должен также заплатить штраф в 106 тысяч рублей — в своей квартире мужчина фиктивно регистрировал мигрантов.

«Мировой судья судебного участка №56 г. Санкт-Петербурга огласила приговор в отношении Рахматшоха Курбонова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.322.3 (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина) УК РФ. Мировой судья назначила наказание в виде штрафа в размере 106 006.49 рублей», — сказано в пресс-службе судов.

Ранее в Самарской области сгорел пассажирский автобус.