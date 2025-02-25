На Кубани женщина выбросила младенца в мусорку после родов в туалете

В Красноярском крае студентка выбросила младенца в мусорное ведро после родов в туалете общежития, он не выжил. Об этом сообщает Kras Mash в своем Telegram-канале.

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Россиянка учится на втором курсе Канского политехнического колледжа. Однокурсники рассказывали, что она была на седьмом-восьмом месяце беременности, но скрывала это от родителей.

По данным канала, в понедельник, 24 февраля, у студентки начались роды, она заперлась в туалете общежития, при этом, со слов очевидцев, из-за дверей не донеслось ни звука. Спустя почти четыре часа якобы ребенок появился на свет.

Позднее другие студентки заметили кровь в туалете и нашли младенца в пакете, после чего вызвали полицию. Возбудили уголовное дело. Сейчас следователи пытаются выяснить, был ли ребенок жив на момент рождения.

Ранее сообщалось о 18-летней россиянке, которая родила ребенка в туалете турецкого аэропорта Антальи и оставила его там. Новорожденную девочку обнаружили уборщики. Ее мать приговорили к 15 годам тюрьмы.