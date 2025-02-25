Суд продлил арест бизнес-тренеру Шабутдинову по делу о мошенничестве

Пресненский районный суд продлил до 12 августа 2025 года срок ареста блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

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«Суд постановил продлить срок содержания под стражей Шабутдинова до 12 августа», – сказала судья Ольга Киселькова.

Заседание отложено до 17 марта.

Ранее Агентство «Москва» сообщало об аресте имущества Шабутдинова в рамках расследования уголовного дела.

По данным столичной прокуратуры, дело насчитывает 280 томов. От действий преступной группы, в которой участвовал Шабутдинов, пострадали 113 граждан, которые платили за предлагаемые программы различные суммы от 60 тыс. руб. до 12 млн руб. Общий ущерб превысил 57 млн руб.

О задержании Шабутдинова стало известно 3 ноября 2023 года, его арестовали на следующий день. Как пояснили в столичной прокуратуре, мужчина обвиняется в восьми эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Следствие считает, что обвиняемый совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, расположенных на Пресненской набережной, из корыстных побуждений создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц, что не соответствовало действительности.

Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход.