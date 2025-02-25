В Башкирии подросток расправился с мужчиной, который оскорбил его родителей

В Стерлитамаке 17-летний студент местного колледжа расправился с новым знакомым, сообщили в МВД по Башкирии.

По версии следствия, 21 февраля в квартире дома по улице Шафиева между молодым человеком и 40-летним мужчиной произошел конфликт. Последний оскорбил родителей подростка, после этого юноша не менее 21 раза ударил оппонента ножом. Потерпевший истек кровью на месте, а злоумышленник покинул квартиру и избавился от орудия преступления.

В полицию о произошедшем сообщил третий участник застолья, сосед жертвы и приятель нападавшего. Вдвоем они распивали спиртное в подъезде дома, пока пострадавший не пригласил их в свою квартиру. Подозреваемого вскоре задержали, оказалось, что несовершеннолетний давно стоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних, его неоднократно ловили на появлении в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он находится под стражей.