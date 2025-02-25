Под лавиной в Сочи погиб известный звездный инструктор

Звёздный инструктор Иван Хорьков погиб под лавиной в горах Сочи. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 28-летний мужчина долгое время работал инструктором по горным лыжам в Москве — в интернете набирал учеников и обучал их особенностям горнолыжного спорта в Крылатском. Стоимость одного занятия с ним начиналась от 6 тысяч рублей.

Инструктор предпочитал работать с селебрити. В частности, тренировал певца Митю Фомина, блогера Оксану Самойлову и ряд других звезд.

Ранее сообщалось, что Хорьков вместе с двумя туристами из Краснодара ехал по спуску вне трассы в районе курорта «Роза Хутор». Там они попали под лавину.

Туристов, которые ехали на сноуборде, удалось спасти. Кроме того, спасатели обнаружили перчатку и одну лыжу инструктора.

Поиски Ивана продолжались почти два дня, затем были приостановлены из-за погодных условий.