Подросток погиб при катании на санках в Ингушетии

В Ингушетии 14-летний подросток разбился насмерть во время катания на санках, следователи начали проверку, передает РИА Новости.

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Трагедия произошла в сельском поселении Нижние Ачалуки. Подросток при спуске со склона горы ударился о железобетонную опору освещения. Мальчик получил травмы головы, от которых скончался.

В начале января 2025-го в Пензенской области подросток погиб, скатившись с горки на тюбинге. После гибели мальчика возбудили уголовное дело.

Позже 20-летняя жительница Казани погибла во время катания на привязанном к автомобилю тюбинге. Она съехала с горки, врезалась в столб забора и скончалась от полученных травм.