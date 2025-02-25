В Новосибирске таксист выстрелил в пассажира из-за стремянки

В Новосибирске таксист выстрелил в пассажира из-за того, что не хотел везти стремянку в салоне. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Согласно имеющейся информации, пассажир хотел провезти в салоне автомобиля складную стремянку. Однако таксист везти ее отказался, после чего вступил с клиентом в словесный конфликт, который перерос в стрельбу.

«Я спросил о причинах отказа в поездке и почему в мой адрес употребляют нецензурные выражения. Таксиста настолько задела наша ситуация, что тот решил геройски выстрелить из неизвестного предмета, похожего на газовый пистолет и скрыться с места», — рассказал сам пассажир.

Выстрел попал пострадавшему прямо в лицо. Получил ли пассажир какие-либо травмы не уточняется — он самостоятельно вызвал себе скорую помощь, после чего обратился в полицию.

Ранее таксист избил битой двух пассажиров в Ульяновске.