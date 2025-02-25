Росгвардейцы задержали мужчину после дебоша в заведении фастфуда в Москве

Сотрудники Росгвардии задержали за нарушение общественного порядка одного из посетителей заведения фастфуда на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по столице.

«Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оперативно пресекли хулиганские действия в одном из заведений быстрого питания в Восточном административном округе столицы. Правоохранителям поступил сигнал «Тревога» из одного ресторанов сети быстрого обслуживания, расположенного на ул. Измайловский Вал. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы обнаружили 42-летнего приезжего, который в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош: нецензурно выражался, повышал голос, размахивал руками, приставал к посетителям и угрожал расправой персоналу. Несмотря на неоднократные замечания, мужчина продолжал нарушать общественный порядок и был задержан», – говорится в сообщении.

Отмечается, что правонарушитель был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.