Московский школьник отправил мошенникам 200 млн рублей

Столичный школьник стал жертвой изощренной схемы мошенников, похитив из семейных тайников 200 млн рублей. Семиклассник, поверив злоумышленникам, самостоятельно вскрыл сейфы и передал им огромную сумму, думая, что участвует в спецоперации по поимке террористов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Инцидент начался 20 февраля, когда одиннадцатикласснику Мише позвонили неизвестные, представившись сотрудниками службы доставки. Под предлогом отмены утилизации заказа, они выманили у юноши код из SMS-сообщения. Вскоре после этого Мише поступил новый звонок, уже от лже-представителя Роскомнадзора. Звонивший убедил подростка, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан, и мошенники получили доступ к банковским счетам его семьи, якобы для финансирования терроризма.

Развивая обман, аферисты связали школьника с «сотрудником спецслужб», который убедил его в необходимости «обыска» квартиры и декларирования имущества. При этом, «представитель органов» настоял, чтобы Миша самостоятельно провел «обыск» и передал найденные деньги и ценности курьеру.

Поддавшись манипуляциям, 22 февраля юноша приехал в одну из квартир родителей с болгаркой и вскрыл металлический сейф. Из хранилища он извлек 80 млн рублей и $400 000. Упаковав деньги, подросток перевез их в другую квартиру, где вечером передал прибывшему курьеру.

Столкнувшись с трудностями при вскрытии других сейфов во второй квартире, на следующий день школьник вызвал специалистов по взлому. С их помощью он открыл оставшиеся хранилища, откуда забрал еще 50 млн рублей и драгоценности, которые также передал курьеру.

Тревогу забила домработница, обнаружившая вскрытые сейфы 24 февраля. Сообщив о случившемся матери Миши, женщина узнала от сына о его действиях и обратилась в полицию. В настоящее время ведется расследование инцидента.