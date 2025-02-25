Альпинисты спасли выжившую после падения со скалы в Ялте кошку Мусю

Альпинисты ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-спас" вытащили из расщелины и спасли кошку Мусю, выжившую после того, как посетитель сбросил ее с обрыва архитектурно-выставочного комплекса "Ласточкино гнездо" в Ялте, сообщили ТАСС в "Крым-спасе".

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"Кошку взяли в руки и сейчас поднимают на альпинистском снаряжении наверх", - сказал сотрудник учреждения.

Кошка Муся - обитательница комплекса "Ласточкино гнездо". 23 февраля посетитель комплекса, которым оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга, сбросил со смотровой площадки животное на скалы. Его задержали в Джанкое по уголовному делу о жестоком обращении с животными и на 10 дней поместили в учреждение здравоохранения.