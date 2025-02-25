Туристка родила ребенка во время экскурсии и выбросила его в окно отеля

Американская туристка родила ребенка во время школьной экскурсии по Европе и выбросила его в окно отеля вместе с пуповиной. Об этом сообщает Daily Mail.

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По информации таблоида, 18-летняя девушка находилась в Париже с группой школьных друзей. Она жила на втором этаже отеля Ibis Styles. Подросток отрицала свою беременность, из-за чего захотела избавиться от младенца спустя несколько минут после родов. Очевидцы случившегося вызвали спасателей.

Новорожденного доставили в больницу с тяжелыми травмами, помочь ему не удалось. Юную мать отправили в ту же больницу для обследования. В отношении нее возбуждено уголовное дело, она была взята под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянку Екатерину Бурназкину, родившую ребенка в аэропорту Антальи и бросившую его там, оставили под стражей. При этом мать Бурназкиной, ранее задержанную вместе с нарушительницей, отпустили.