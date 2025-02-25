Выброшенная с обрыва «Ласточкиного гнезда» кошка выжила

Кошка, которую мужчина выбросил из «Ласточкиного гнезда» в Ялте, выжила. Как сообщает Telegram-канал Mash, животное обнаружили волонтеры на обрыве среди камней.

Напомним, что Муся считается местной достопримечательностью. Она привыкла к людям и доверяла им, а потому далась в руки 24-летнему уроженцу Санкт-Петербурга, который по неизвестной причине сбросил ее с 40-метровой высоты.

Изначально сотрудники музея считали, что животное погибло. Однако оказалось, что Муся упала в воду, смогла выплыть и забилась в расщелину. Несколько дней она пробыла среди камней — сейчас ее спасением заняты волонтеры.

Убийце кошки Муси из "Ласточкиного гнезда" грозит реальный срок

Самого мужчину задержали. Как рассказывала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, задержанный признался в преступлении. Полиция Ялты возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).