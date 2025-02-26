Расправившегося с женщиной-инвалидом в Петербурге мужчину задержали

Под Санкт-Петербургом, в Ломоносовском районе, задержан мужчина, который изнасиловал и расправился с женщиной-инвалидом. Об этом сообщает «78» в своем Telegram-канале.

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По данным канала, злоумышленником оказался 26-летний Андрей Усачев. Подозреваемый скрывался в течение двух суток. На допросе в содеянном он признался. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Пострадавшую обнаружила родственница 25 февраля. У женщины-инвалида был синдром Дауна. С ней расправился сосед, который жил этажом выше. Кроме того, мужчина изнасиловал ее: во время этого он прижал ее лицом к матрасу, из-за чего она задохнулась.