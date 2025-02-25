У Алексея Блиновского арестовали счета на 1,4 млрд рублей и дорогие ружья

Суд арестовал 1,4 млрд рублей на счетах мужа обвиняемой в неуплате налогов блогерши Елены Блиновской Алексея Блиновского. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, заморожены оказались также его доли участия в восьми организациях, в двух из которых они составляли 100%. Еще в двух мужчина имел 80%, еще в трех — 50%.

Кроме того, под арест попали принадлежащие Блиновскому предметы автотранспорта и роскоши. Среди них — мотоцикл за 4 млн рублей, два охотничьих ружья совокупной стоимостью 1 млн рублей, аэролодка за 7 млн рублей, два гидроцикла (в сумме — 6 млн рублей) и вездеход-амфибия (10 млн рублей).

Ранее мы писали о том, что у семьи Блиновских арестовали имущество минимум на один миллиард рублей. Оно состоит из квартир, домов, автомобилей и земельных участков, которых у семейства более 50 по всей России. Большая часть активов находится в Крыму и Москве.

Стало известно, что часть арестованного имущества Елены Блиновской ей не принадлежит

Тем временем Елену Блиновскую, сумма долга которой перед ФНС составляет более полумиллиарда рублей, обвинение просит приговорить к 6 годам колонии.