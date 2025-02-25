Сотрудники "Ласточкиного гнезда" считают, что сброшенная в обрыв кошка не выжила

Любимая кошка сотрудников ялтинского замка-музея "Ласточкино гнездо", которую посетитель скинул с 40-метровой высоты смотровой площадки, скорее всего не выжила, сообщил представитель музея.

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Как сообщили РИА Новости в музее, сотрудники искали кошку три дня, но безуспешно. С каждым днем надежда найти ее живой все меньше.

"Видимо, Муся уже на радуге", - заключили в музее.

Как отметила сотрудница Татьяна, ведущая соцсети выставочного комплекса, кошка Муся родилась на территории рядом с замком и прожила у него не менее 10 лет.

Ранее полицейские возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным после инцидента в "Ласточкином гнезде", сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Мужчина, находившийся на смотровой площадке замка выбросил кошку с большой высоты. Он заявил, что взял кошку на руки, та начала вырываться, после чего он сбросил питомца с обрыва. После его задержали на пригородном вокзале в Джанкое.