На 10 участках пляжей Кубани произошли повторные выбросы мазута

Повторные выбросы мелкой фракции мазута на пляжи зафиксированы на побережье Краснодарского края на 10 участках, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"26 февраля по результатам утреннего мониторинга береговой линии на 10 участках, закрепленных за муниципалитетами Краснодарского края, обнаружили новые выбросы фрагментов нефтепродуктов. Новые фрагменты нефтепродуктов собирают в первую очередь. Далее продолжают деликатную очистку основной территории пляжей", - говорится в сообщении.

После ЧП с танкерами побережье Кубани разделили на 41 участок, там велась уборка песка, загрязненного мазутом. Основные работы по уборке пляжей были завершены, в регионе фиксируют повторные выбросы на ряде участков.