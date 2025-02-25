Взрыв прогремел на военном объекте в Словакии

В Словакии на территории военно-технического испытательного института «Загорье» произошел взрыв, пишет TASR со ссылкой на представителя службы спасателей Данку Цапакову. На место ЧП направили экстренные службы.

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Мы направили автомобили скорой помощи и вертолет медицинской спасательной службы к военно-техническому испытательному институту «Загорье», где, согласно поступившей информации, произошел взрыв, — отметила Цапакова.

По предварительным данным, пострадали два человека, их эвакуировали на вертолете и доставили в больницу Братиславы. СМИ утверждают, что взрыв связан с танком.

В Марселе в консульстве России накануне, 24 февраля, произошел взрыв. Он прогремел после того, как неизвестные бросили в сад на территории дипучреждения два сосуда с зажигательной смесью. Рядом также обнаружили угнанный автомобиль. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что взрывы имеют все признаки теракта. Дипломат призвала Францию принять меры по расследованию инцидента.

Взрыв прогремел на фабрике боеприпасов Rheinmetall в Испании

На Радонежском нефтяном месторождении в Тюменской области 18 февраля произошел мощный взрыв, в результате которого двое работников едва не сгорели заживо. ЧП случилось во время ремонта оборудования.