Бастрыкин поручил привлечь к ответственности мать ребенка, которого убил отчим

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил привлечь к ответственности мать ребёнка, которого, по версии следствия, убил его отчим. Тело мальчика в начале февраля обнаружили в реке в Смоленской области.

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Следователи установили, что 6 февраля из реки Десна было извлечено тело 14-летнего подростка. О его исчезновении родственники сообщили ещё в декабре. По обвинению в убийстве позже задержали и арестовали отчима мальчика. Мужчина в пьяном состоянии несколько раз ударил мальчика по голове, мать знала о систематических издевательствах над ребенком, но не рассказала.

Ранее также сообщалось, что в Калининградской области по подозрению в убийстве семилетнего мальчика задержан его отчим.