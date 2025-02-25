Superjet готовится к экстренной посадке в Шереметьево

Днем во вторник, 25 февраля, пассажирский лайнер Superjet с отказавшей системой радиолокации запросил посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

На борту самолета находятся сто человек, 87 из которых - пассажиры. По данным Telegram-канала Baza, экипаж Superjet, летевшего из Екатеринбурга в Москву, сообщил об отказе радиолокационной системы и запросил экстренную посадку. Самолет пропал с радаров диспетчеров, отмечает Baza.