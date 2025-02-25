Российский подросток ударил ножом одноклассника
В Дагестане подросток ударил ножом одноклассника в раздевалке школы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
По данным канала, девятиклассники из села Дружба поссорились перед уроком физкультуры. Один дал другому пощечину, а в ответ получил удар ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали.
Против школьника с ножом возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что под Иркутском 12-летний школьник показывал другу карабин отца и случайно выстрелил ему в шею.