Российский подросток ударил ножом одноклассника

В Дагестане подросток ударил ножом одноклассника в раздевалке школы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

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По данным канала, девятиклассники из села Дружба поссорились перед уроком физкультуры. Один дал другому пощечину, а в ответ получил удар ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали.

Против школьника с ножом возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что под Иркутском 12-летний школьник показывал другу карабин отца и случайно выстрелил ему в шею.