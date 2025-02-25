Mash: Москвич умер в Таиланде после четырехдневной попойки

Москвич скончался в отеле во время отдыха в Таиланде после четырех дней употребления алкоголя. Как отметила его девушка, с момента заселения он непрерывно пил. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщили соцсети.

© Вечерняя Москва

— На Пхукет 42-летний Роман приехал с девушкой, заселились в гостевой дом около пляжа Камала. И пока дама купалась, катала по экскурсиям и тусовкам, он — сидел в отеле, выпивал и покуривал. На четвертый день Роме стало плохо. Со слов девушки, лицо было серым, вид — нездоровым. Но от скорой мужчина отказывался. Говорил, что медики в Тае — мошенники, — написал Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, на следующее утро мужчину обнаружили мертвым в туалете.

Ранее шестеро туристов выпили некачественные алкогольные коктейли во время отдыха в Лаосе и погибли. Приезжие приобрели испорченное спиртное в туристическом городе Ванг Вьенг.