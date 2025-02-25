Трех мужчин арестовали за стрельбу в доме на северо-западе Москвы

Сотрудники полиции задержали троих мужчин, которые устроили стрельбу в подъезде дома на Фомичевской улице. Подозреваемые пришли к женщине и начали бить дверь ее дома, после чего начали стрелять. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

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— В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали троих мужчин в возрасте от 21 до 27 лет. При обыске в квартире одного из них обнаружен и изъят предмет, схожий с пистолетом. Он направлен на экспертизу, — написали на сайте ведомства.

Предварительно, один из фигурантов поссорился со своей сожительницей и вместе с друзьями приехал к ее дому.

Злоумышленники стали бить ногами и руками по входной двери ее квартиры, после чего один из них достал предмет, схожий с пистолетом. Он произвел несколько выстрелов на лестничной площадке, а также на улице около дома.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее пьяный водитель Ford проломил шлагбаум и якобы открыл стрельбу около жилого дома на Коровинском шоссе в Москве. Информация о пострадавших не сообщалась.