В России заочно арестовали литовского националиста Барткевичюса

В России суд выдал санкцию на заочный арест литовского националиста Валдаса Барткевичюса за осквернение мемориала в Судже Курской области и оправдание теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл». Об этом Следственного комитета (СК) России Александр Пастухов.

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По его словам, Барткевичюс объявлен в международный розыск. По данным следствия, он причастен к осквернению и повреждению воинского захоронения в селе Казачья Локня в конце 2024 года.

Пастухов также напомнил, что СК привлек к уголовной ответственности бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан Минюстом России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) за призывы к террористической деятельности и реабилитацию нацизма.