Россиянин впервые за десять лет вышел на улицу и пропал

Пропал 60-летний житель Екатеринбурге, который из-за болезни почти десять лет не выходил на улицу, сообщает издание Е1.ру. Мужчина ушел в неизвестном направлении, когда его после выписки не встретили родственники.

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По данным активистов поискового отряда, пропавший не взял ни деньги, ни средства связи. Мужчина опрятно одет и не выглядит пожилым, но он не сможет добраться домой самостоятельно. Ситуация осложняется тем, что ему необходимо регулярно принимать лекарства.

Ранее специалисты службы спасения Саратовской области нашли пропавшего 29-летнего мужчину, который провалился в реку и выбрался из нее. Пострадавшего удалось обнаружить после трехчасовых поисков. По словам начальника областной службы спасения Никиты Зрады, мужчину госпитализировали.

До этого два туриста пропали в Дигорском ущелье Северной Осетии. По предварительным данным, они могли сорваться со скалы во время прохождения маршрута в районе водопадов «Три сестры». Перед их исчезновением в горном массиве сошла лавина.

В Апшеронском районе Краснодарского края группа туристов из трех парней и девушки заблудилась на реке Матузка, двое из них провалились в воду из-за треснувшего льда. Спасатели оперативно прибыли на место, и пострадавших удалось избежать, однако все участники группы сильно замерзли.