Глава села с депутатом похитили россиянку и жестоко расправились с ней

В Челябинской области сотрудники правоохранительных органов задержали главу Рымникского сельского поселения Брединского района и местного депутата вместе с сыном. Их подозревают в похищении местной жительницы и расправе над ней с особой жестокостью. Об этом Ленте.ру сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

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Преступление было совершено вечером 23 февраля. По версии следствия, пьяные сельчане пришли на улицу Братьев Смирновых поселка Рымникский к дому 46-летней женщины, с которой у них ранее возник конфликт. Они похитили ее и жестоко расправились.

Задержанные — Дмитрий Рудский, Александр Брухаль и его сын Андрей, уточняет 74.ru. Жертва — Гульназ Валеева, бывшая одноклассница Рудского. Сестра женщины рассказала, что между ними был конфликт еще со школьных времен. Глава села неоднократно вламывался в дом Гульназ и угрожал.

Вечером 23 февраля она также позвонила в полицию и сообщила об угрожающей ей опасности, однако полиция приехала, когда ее уже похитили. Соседи рассказали, что Гульназ вытащили из дома, засунули в багажник и увезли в лес. Там мужчины привязали ее к дереву, били, пытали и поджигали, а затем нанесли ножевые ранения и бросили тело у трассы.

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Все трое дали признательные показания. Решается вопрос об их аресте.

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