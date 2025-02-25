СК возбудил уголовное дело о нападении на генконсульство России в Марселе
Уголовное дело возбуждено по факту нападения на генконсульство России в Марселе, заявили в Следственном комитете РФ.
В сообщении ведомства в Telegram уточняется, что дело будет расследоваться по ч.2 ст. 360 УК РФ "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений".
Отмечается, что противоправные действия злоумышленников в Марселе создали угрозу безопасности сотрудников учреждения и нарушили нормальный порядок работы консульства.
"Как полагает следствие, нападавшие действовали с целью осложнения международных отношений", - пояснила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Напомним, 24 февраля стало известно, что на территорию генерального консульства РФ в Марселе забросили три взрывных устройства. При этом одно их них не сработало. Позднее его обезвредили специалисты.
Случившееся, как заявляли в МИД РФ, имеет все признаки террористического акта.
Позже стало известно о задержании на проукраинской манифестации двух мужчин, один из которых подозревается в нападении на консульство России.