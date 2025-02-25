Петербурженка нашла в квартире тело изнасилованной и покусанной родственницы

Жительница Северной столицы обнаружила труп погибшей родственницы-инвалида в ее квартире. Она обратилась к правоохранителям. Полицейские и следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины. «ФедералПресс» рассказывает, как произошла трагедия и кого подозревают в жестоком убийстве.

© ФедералПресс / Максим Артамонов

Как произошла трагедия

Жительницу Красносельского района Северной столицы нашли мертвой в ее собственной квартире. Страшную находку сделала ее родственница, которая пришла навестить погибшую и обнаружила ее тело, уточняет издание «Фонтанка».

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что труп нашли в неестественной позе со следами насильственной смерти. У женщины-инвалида нашли укусы на груди, повреждения на губах. Предполагается, что ее изнасиловали.

Известно, что погибшей женщине 43 года. Она жила одна в квартире на 2-й Комсомольской улице в Петербурге. По предварительным данным, накануне вечером она планировала навестить соседку. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины трагедии.

Кого подозревают в убийстве женщины-инвалида в Петербурге

Правоохранители предполагают, что к преступлению может быть причастен мужчина, который в настоящее время должен находиться в колонии. Дело в том, что 26-летнего жителя Северной столицы в 2020 году приговорили к девяти годам лишения свободы за убийство. Ранее его обвиняли в разбое.

В данный момент следственные органы ожидают результатов вскрытия, чтобы возбудить уголовное дело.

Рекомендуем также прочитать у «ФедералПресс» о том, что соседка историка Соколова рассказала новые детали убийства аспирантки.