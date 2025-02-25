В одной из школ Барнаула у подростка загорелся телефон

Телефон задымился у барнаульского школьника в кабинете во время перемены. Как сообщает Telegram-канал «В курсе 22», инцидент случился в школе № 59.

Как рассказали в комитете по образованию, инцидент случился в понедельник, 24 февраля. Телефон семиклассника загорелся из-за проблемы с батареей.

Персонал образовательного учреждения оперативно отреагировал на ситуацию. Детей вывели на первый этаж, а задымление ликвидировали. Эвакуация не потребовалась, а учебный процесс продолжился в штатном режиме. Кабинет некоторое время не использовали для занятий.

Напомним, что схожий инцидент недавно произошел в Пскове. Там у одного из школьников в кармане загорелся iPhone. Ребенок серьезно не пострадал, однако у него прогорели дырки в рубашке и штанах.